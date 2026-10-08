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Экономика РБ


МИНТРАНС РАССМОТРЕЛ СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ


11:21 09.10.2026

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Григорий Глазко провел рабочую встречу по системным нарушениям владельцами тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (ТКТС) порядка проезда по автодорогам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, участники обсудили порядок проезда тяжеловесных транспортных средств и методы контроля за их соблюдением. Отдельное внимание уделили процедуре оформления специальных разрешений.

«В последнее время фиксируется значительное количество нарушений проезда по дорогам тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В частности, перевозчики и грузоотправители не всегда обращаются за специальными разрешениями на проезд ТКТС. Водители самостоятельно выбирают маршрут, зачастую масса автомобилей и осевая нагрузка не соответствуют несущей способности дорог. Нарушаются правила организации загрузки и перевозки товаров», – сказал Григорий Глазко.

Транспортная инспекция на постоянной основе проводит выборочные комплексные проверки. Отметим, что для владельцев (пользователей) ТКТС установлена плата за проезд в целях компенсации наносимого ущерба дорогам.

Спецразрешения выдает РУП «Белдорцентр» через Единый портал электронных услуг или веб-систему предприятия (2 рабочих дня). Также можно подать онлайн-заявку для определения предварительного маршрута и расчета платы за проезд.

Движение ТКТС без спецразрешения либо с нарушением его условий, а также отклонение от маршрута – запрещается (ст.18.37 КоАП). Кроме того, с июня текущего года установлена административная ответственность грузоотправителей за сверхнормативный вес автомобиля.

В мероприятии приняли участие руководство Минлесхоза, представители Минсельхозпрода, Минпрома, Минэнерго, концерна «Белнефтехим» и организации.
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