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Экономика РБ
КГК ПОТРЕБОВАЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПАДЕЖОМ СКОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ
11:15 09.10.2026
Комитет госконтроля потребовал оперативно решить проблемы с ростом непроизводительного выбытия КРС и упущениями в благоустройстве Каменецкого района. На заседании местного райисполкома заместитель Председателя КГК Станислав Наркевич жестко раскритиковал ряд организаций за нарушение технологических регламентов и бесхозяйственность.
Как сообщает пресс-служба КГК, основным пунктом повестки дня стали итоги работы животноводческой отрасли за 9 месяцев 2026 года. Представитель ведомства указал на негативную динамику показателей в нескольких хозяйствах, подчеркнув, что рост падежа крупного рогатого скота напрямую связан с игнорированием технологических требований.
Не менее критической оценке подверглось и выполнение мероприятий по наведению порядка на земле. В районе выявили ненадлежащее содержание дворовых территорий, детских площадок, остановок и неэффективное использование участков, а также упущения в работе с пустующими домами.
После заседания Станислав Наркевич провел прямую линию и личный прием граждан, на которые обратились жители с аналогичными проблемами ЖКХ и благоустройства. В частности, поступила жалоба из Бреста на складирование асфальтогранулята возле жилых домов; решение всех спорных вопросов КГК взял под особый контроль.
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