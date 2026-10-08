Комитет госконтроля потребовал оперативно решить проблемы с ростом непроизводительного выбытия КРС и упущениями в благоустройстве Каменецкого района. На заседании местного райисполкома заместитель Председателя КГК Станислав Наркевич жестко раскритиковал ряд организаций за нарушение технологических регламентов и бесхозяйственность.

Как сообщает пресс-служба КГК, основным пунктом повестки дня стали итоги работы животноводческой отрасли за 9 месяцев 2026 года. Представитель ведомства указал на негативную динамику показателей в нескольких хозяйствах, подчеркнув, что рост падежа крупного рогатого скота напрямую связан с игнорированием технологических требований.

Не менее критической оценке подверглось и выполнение мероприятий по наведению порядка на земле. В районе выявили ненадлежащее содержание дворовых территорий, детских площадок, остановок и неэффективное использование участков, а также упущения в работе с пустующими домами.

После заседания Станислав Наркевич провел прямую линию и личный прием граждан, на которые обратились жители с аналогичными проблемами ЖКХ и благоустройства. В частности, поступила жалоба из Бреста на складирование асфальтогранулята возле жилых домов; решение всех спорных вопросов КГК взял под особый контроль.