Продукцию производства Сморгонского агрегатного завода с октября можно приобрести в сети магазинов «5 элемент». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора ОАО «САЗ» по коммерческим вопросам Сергей Малых.

«Мы всегда нацелены на расширение рынков сбыта. Поэтому с удовольствием откликнулись на предложение о сотрудничестве компании-владельца сети магазинов «5 элемент». Все наши намерения закреплены контрактом, подписанным в конце сентября», — рассказал Сергей Малых.

Руководитель отметил, что с октября продукция ОАО «САЗ», в том числе мини-тракторы, мотоблоки, навесное оборудование, доступна для покупки в сети «5 элемент», как в интернет-магазине, так и в стационарных точках. Доставку по всей территории Беларуси берет на себя торговое предприятие, а Сморгонский агрегатный завод отвечает за гарантийное и постгарантийное обслуживание техники.