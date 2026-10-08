|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОДУКЦИЮ СМОРГОНСКОГО АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В СЕТИ «5 ЭЛЕМЕНТ»
10:19 09.10.2026
Продукцию производства Сморгонского агрегатного завода с октября можно приобрести в сети магазинов «5 элемент». Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора ОАО «САЗ» по коммерческим вопросам Сергей Малых.
«Мы всегда нацелены на расширение рынков сбыта. Поэтому с удовольствием откликнулись на предложение о сотрудничестве компании-владельца сети магазинов «5 элемент». Все наши намерения закреплены контрактом, подписанным в конце сентября», — рассказал Сергей Малых.
Руководитель отметил, что с октября продукция ОАО «САЗ», в том числе мини-тракторы, мотоблоки, навесное оборудование, доступна для покупки в сети «5 элемент», как в интернет-магазине, так и в стационарных точках. Доставку по всей территории Беларуси берет на себя торговое предприятие, а Сморгонский агрегатный завод отвечает за гарантийное и постгарантийное обслуживание техники.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2026
Курсы в банках
на 09.10.2026
Конвертация в банках
на 09.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте