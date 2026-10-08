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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВИЛО ОБ ОПЕРЕЖАЮЩЕМ РОСТЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ


10:06 09.10.2026

Эффективная работа экономики Беларуси позволила обеспечить опережающие темпы роста доходов граждан. Об этом заявила заместитель министра экономики Елена Болигатова, выступая 8 октября 2026 года на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По ее словам, за первые семь месяцев текущего года темп роста реальных доходов населения достиг 108,1%, что существенно превысило ранее запланированные прогнозные показатели.

«Основным драйвером повышения доходов граждан является динамика заработной платы. В реальном выражении за январь-август она прибавила 7,7%. Еще более высокими темпами растет уровень оплаты труда бюджетников.

Увеличение доходов позволяет нашим людям активнее вести себя на потребительском рынке. Розничный товарооборот за 8 месяцев текущего года вырос на 8,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Росту реальных доходов населения во многом способствовали и принимаемые Правительством меры по сдерживанию инфляции. Потребительские цены в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2025-го выросли на 5,1%. При этом по итогам августа обеспечен один из самых низких уровней инфляции в странах ЕАЭС – «плюс» 4,5 %», – рассказала Елена Болигатова.

Заместитель руководителя министерства отметила, что в дальнейшем, обеспечению положительной динамики экономических показателей будет способствовать реализация производственной, экспортной и инвестиционной программ. Соответствующие подходы закреплены Указом Президента №342 от 30 сентября 2026 года «О важнейших показателях и параметрах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год».

«Повышение конкурентоспособности отечественной продукции, наращивание экспортных поставок, улучшение финансового состояния предприятий станет гарантом выполнения социальных обязательств государства – это, прежде всего, создание достойных условий для жизни, улучшение качества инфраструктуры и дальнейшее повышение доходов населения», – резюмировала Елена Болигатова.
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