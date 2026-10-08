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Экономика РБ


КАЧЕСТВЕННО, НАТУРАЛЬНО, СВОЁ: КОЧАНОВА ИЗУЧИЛА ОПЫТ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ


09:45 09.10.2026

Выездное заседание Президиума Совета Республики под председательством Натальи Кочановой прошло в городском поселке Городея Несвижского района, сообщает пресс-служба верхней палаты Парламента.

Ключевой площадкой для работы парламентариев стал Городейский сахарный комбинат, где участники мероприятия ознакомились с производственной базой и масштабной выставкой отечественных производителей.

В ходе визита особое внимание было уделено модернизации мощностей и внедрению инновационных технологий. Наталья Кочанова отметила, что местное предприятие сегодня успешно развивается далеко за пределами традиционного сахароварения. По ее словам, на комбинате выстроена глубокая переработка белорусского сырья с акцентом на чистый состав — от выпуска соков, повидла и наполнителей без сахара до создания компонентов для молочной отрасли и использования безотходных циклов.

Плавный переход к оценке общереспубликанского потенциала продолжился во время осмотра цеха фруктовой продукции, где была представлена экспозиция ведущих белорусских брендов. Наталья Кочанова лично ознакомилась с новинками Городейского сахарного комбината, «Гаммы вкуса», Малоритского консервноовощесушильного комбината, «Беллакта» и Оршанского мясоконсервного комбината.

Продемонстрированные образцы наглядно подтвердили готовность отечественных переработчиков полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка. Как подчеркнула глава Совета Республики, в центре внимания государства сегодня остаются расширение ассортимента продуктов для здорового и диетического питания, успешное импортозамещение и стабильное снабжение качественными товарами магазинных полок и детских учреждений. Конкретные механизмы продвижения этих национальных брендов легли в основу ключевой дискуссии членов Президиума.
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