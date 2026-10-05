С начала года в Беларусь прибыли 189 835 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список безвиза. Традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 448 004 жителя европейских стран. Из Латвии прибыли 459 237 иностранцев, из Литвы — 730 969, а из Польши — 163 560. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 94 238 человек

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.