Экономика РБ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ НА 2027 ГОД

16:11 05.10.2026 Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней на 2027 год. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина. В нем предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая. Таким образом, белорусы будут отдыхать три дня подряд - 9 мая (воскресенье, День Победы), 10 мая (понедельник) и 11 мая (вторник, Радуница). В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха.