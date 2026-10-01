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Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ НА 2027 ГОД


16:11 05.10.2026

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней на 2027 год. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.

В нем предусматривается перенос рабочего дня с понедельника 10 мая на субботу 8 мая.

Таким образом, белорусы будут отдыхать три дня подряд - 9 мая (воскресенье, День Победы), 10 мая (понедельник) и 11 мая (вторник, Радуница).

В результате такого переноса будет обеспечена наиболее сбалансированная продолжительность периодов труда и отдыха.
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