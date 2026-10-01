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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЗВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА «БИЗНЕСМАМА»
16:01 05.10.2026
В Беларуси назвали победительниц престижного конкурса «БизнесМАМА».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, экспертная комиссия определила три лучших женских бизнес-проекта, которые получили наивысшие оценки за актуальность, уникальность, а также коммерческую и социальную значимость.
В число лидеров вошли инициативы участниц из разных регионов страны. Высокое признание получил патриотический проект «Код Беларуси» Елены Скрицкой из Могилевской области, представляющий собой интерактивную платформу для проведения культурно-просветительских мероприятий. Наряду с ней победу празднуют Александра Лапытько из Минской области с проектом «Цветочная ферма» и Дарья Жоровина из Гродненской области, представившая социально-экологическую инициативу «Реформа (ReForma)».
Такие глубокие и разноплановые стартапы наглядно демонстрируют высокий потенциал женского предпринимательства. Как подчеркнула директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, конкурс «БизнесМАМА» уже стал хорошей стартовой площадкой, а представленные его участницами проекты — надежной основой для будущих успешных бизнес-историй.
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