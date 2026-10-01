В Беларуси назвали победительниц престижного конкурса «БизнесМАМА».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, экспертная комиссия определила три лучших женских бизнес-проекта, которые получили наивысшие оценки за актуальность, уникальность, а также коммерческую и социальную значимость.

В число лидеров вошли инициативы участниц из разных регионов страны. Высокое признание получил патриотический проект «Код Беларуси» Елены Скрицкой из Могилевской области, представляющий собой интерактивную платформу для проведения культурно-просветительских мероприятий. Наряду с ней победу празднуют Александра Лапытько из Минской области с проектом «Цветочная ферма» и Дарья Жоровина из Гродненской области, представившая социально-экологическую инициативу «Реформа (ReForma)».

Такие глубокие и разноплановые стартапы наглядно демонстрируют высокий потенциал женского предпринимательства. Как подчеркнула директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович, конкурс «БизнесМАМА» уже стал хорошей стартовой площадкой, а представленные его участницами проекты — надежной основой для будущих успешных бизнес-историй.