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Экономика РБ


ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ИИ: МТС CLOUD ОТКРЫВАЕТ БЕЛОРУССКОМУ БИЗНЕСУ ДОСТУП К ОБЛАЧНОМУ GPU


14:32 05.10.2026

Облачный провайдер МТС Cloud объявляет о запуске нового сервиса для бизнеса — облачных графических процессоров (GPU).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, решение предоставляет компаниям мгновенный доступ к высокопроизводительным вычислительным мощностям на базе ускорителей NVIDIA H100 без необходимости закупки и обслуживания собственного оборудования.

Новый сервис дополняет линейку управляемых решений МТС Cloud и ориентирован на компании, работающие с искусственным интеллектом, машинным обучением, обработкой больших данных, рендерингом графики и научными вычислениями. Аренда мощностей в облаке позволяет сократить бюджет на инфраструктуру до 70% по сравнению с покупкой и поддержкой собственного парка GPU-оборудования.

Сервис открывает бизнесу доступ к мощностям GPU для решения множества задач:

• обучение и инференс глубоких нейросетей;

• развертывание и дообучение больших языковых моделей (LLM);

• генеративный ИИ и обработка больших данных;

• высокопроизводительный рендеринг 8K-контента в реальном времени;

• научные симуляции и сложные математические расчеты;

• биоинформатика, расшифровка генома и анализ медицинских снимков (МРТ/КТ);

• финансовое моделирование, анализ рисков и высокочастотный трейдинг;

• облачный гейминг и виртуальные рабочие столы (VDI).

«Мы приходим к выводу, что в эпоху ИИ вычислительная мощность становится таким же стратегическим ресурсом, как когда-то электричество или связь. Кто получает к ней доступ первым — тот первым выводит продукт на рынок. Мы сделали этот доступ безусловным: теперь GPU-мощности доступны белорусским компаниям за минуты — без закупки и без обслуживания. Это и есть та база, на которой отечественный бизнес будет строить свои продукты следующего десятилетия», — комментирует руководитель МТС Cloud Евгений Кондратеня.

Ключевые возможности облачного GPU в МТС Cloud:

• Топовое железо. NVIDIA H100 обеспечивает гарантированную производительность для ресурсоемких вычислений.

• Кастомные конфигурации. Гибкая настройка ресурсов под конкретные задачи, где клиент сам выбирает количество GPU и объем видеопамяти.

• Прозрачная тарификация. Компании эффективно планируют бюджет без капитальных затрат на оборудование, оплачивая только реальное время аренды.

• Быстрый старт. Развертывание вычислительной среды занимает считанные минуты.

Облачный GPU дополняет экосистему МТС Cloud, которая замыкает в едином контуре весь стек: от инфраструктуры и управляемых сервисов до вычислительных мощностей и прикладных решений. Это позволяет белорусскому бизнесу любого масштаба уже сегодня строить ИИ-продукты полного цикла в национальной юрисдикции и без затрат на собственное оборудование.

Справочно:

МТС Cloud — облачный провайдер, обслуживающий более тысячи клиентов, включая флагманов промышленности, госсектор и малый бизнес. Платформа оказывает услуги на базе двух дата-центров с доступностью инфраструктуры до 99,98%, обеспечивая высокую отказоустойчивость, безопасность и гибкость. Провайдер предлагает готовые решения для бизнеса любого масштаба, в том числе VPS/VDS, KaaS, объектное хранилище S3, облачный 1С, резервное копирование и услуги на базе центра кибербезопасности МТС. Клиентам предоставляется бесплатный тестовый период, помощь в миграции и настройке, круглосуточная техническая поддержка.
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