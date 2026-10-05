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Экономика РБ


ЛЕПЕЛЬСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РАСШИРЯЕТ ПОСТАВКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ «МТЗ-ХОЛДИНГА»


13:49 05.10.2026

Лепельский ремонтно-механический завод поставил опытную партию новых изделий на Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный инженер ОАО «ЛРМЗ» Сергей Стецков.

«В первом полугодии на нашем предприятии введены в эксплуатацию современные лазерный труборез и автоматический трубогибочный станок с ЧПУ. Благодаря новому оборудованию мы освоили производство деталей для кабин тракторов BELARUS и увеличили линейку выпускаемых изделий. Это позволяет расширять поставки: теперь наша продукция поступает не только на конвейер Минского тракторного завода. Так, недавно была отправлена опытная партия на Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов — всего 19 наименований. Ежемесячно мы увеличиваем номенклатуру. Предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» поддерживают нас, помогая усовершенствовать процесс изготовления деталей и предлагая необходимые корректировки», — рассказал Сергей Стецков.

Отметим, что модернизация на ЛРМЗ осуществляется в рамках инвестиционного проекта «Организация производства деталей кабин трактора BELARUS с внедрением инновационных технологических процессов».
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