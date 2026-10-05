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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЙСКИМ ПРОМСВЯЗЬБАНКОМ
13:36 05.10.2026
Александр Лукашенко 5 октября провел встречу с председателем ПАО «Банк ПСБ» (Промсвязьбанк, Россия) Петром Фрадковым, сообщает пресс-служба президента.
В ходе переговоров глава государства подтвердил заинтересованность Минска в самом тесном взаимодействии с кредитной организацией.
«Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества», — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства. По его словам, премьер-министр Беларуси Александр Турчин уже подготовил план развития отношений с ПСБ, о котором доложил накануне вечером.
Лукашенко также отметил важность решения России о строительстве высокоскоростной магистрали Москвы до Минска, назвав это очень интересным для граждан двух стран. «Последние годы я уже называю паломничеством белорусов в Москву, особенно молодежи», — добавил он.
По мнению белорусского лидера, совместная работа должна исключить любые разговоры о возможности разрыва между народами двух стран. «Отечество у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе», — заявил президент.
В завершение встречи Лукашенко попросил Петра Фрадкова передать добрые пожелания его отцу Михаилу Фрадкову, отметив его многолетнюю работу на постах председателя правительства и главы Службы внешней разведки.
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