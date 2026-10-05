В январе-августе 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $68,0471 млрд. К уровню января-августа 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 22,4% и составил $32,3065 млрд., импорт вырос на 19,7% до $35,7406 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-августе 2026 года составило $3,4341 млрд