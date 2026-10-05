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Экономика РБ


В МИНСКЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ У АВИАПАССАЖИРА КРУПНУЮ СУММУ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННОЙ ВАЛЮТЫ


12:59 05.10.2026

При проведении таможенного контроля в отношении пассажира, прибывшего в Национальный аэропорт Минск авиарейсом «Тель-Авив - Минск», минские таможенники выявили факт незаконного перемещения через границу крупной суммы наличных денежных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, один из пассажиров, который выбрал для пересечения границы зеленый коридор, умолчал о наличии у него 33 тыс. долларов США в эквиваленте. Денежные средства в различных валютах находились в багаже гражданина.

Такая сумма более чем в три раза превышает установленный законодательством лимит на перемещение без декларирования.

Оперативной таможней в отношении гражданина Израиля возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией денежных средств.

В Государственном таможенном комитете напомнили о необходимости обязательного письменного декларирования наличных денежных средств на сумму, эквивалентную 10 000 долларов США и более, при их перемещении через таможенную границу. Для этого необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска.
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