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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК РАССРОЧКИ ПЛАТЫ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ САМОВОЛЬНО ЗАНЯТЫХ ЗЕМЕЛЬ


12:00 05.10.2026

Правительство утвердило порядок предоставления рассрочки платы за легализацию самовольного занятия земельных участков. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2026 г. №498 "О рассрочке внесения платы за право легализации" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением предусматривается предоставление местными органами власти по заявлению лица, в отношении которого рассматривается вопрос о принятии решения о легализации самовольного занятия земельного участка, рассрочки платы за легализацию. Такое заявление может быть подано заинтересованным лицом отдельно от заявления о предоставлении самовольно занятого участка, но до принятия решения о легализации.

Размер части платы за право легализации, подлежащей внесению сразу, определяется исполкомом и не может быть менее 25% размера платы за право легализации. Срок рассрочки не может превышать 5 лет.

Исполкомы вправе определить минимальную сумму платы за легализацию, при которой рассрочка не предоставляется, а также отказать в предоставлении рассрочки, если в поданных заинтересованным лицом документах имеются недостоверные сведения либо ранее таким лицом не были надлежащим образом исполнены обязательства по внесению платы за земельные участки при предоставлении рассрочки.
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