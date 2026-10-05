Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2026 года составили $ 14,6335 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В сентябре 2026 года золотовалютные резервы сократились на $609 млн. после роста в августе 2026 года на $1,050 млрд.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в сентябре уменьшилась с $7,9127 млрд. до $7,2376 млрд. Активы в иностранной валюте за сентябрь выросли на $74,1 млн. и на 1 октября 2026 года составили $5,9917 млрд.

«Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках», - пояснили в Нацбанке Беларуси