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Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА $609 МЛН
11:29 05.10.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2026 года составили $ 14,6335 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В сентябре 2026 года золотовалютные резервы сократились на $609 млн. после роста в августе 2026 года на $1,050 млрд.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в сентябре уменьшилась с $7,9127 млрд. до $7,2376 млрд. Активы в иностранной валюте за сентябрь выросли на $74,1 млн. и на 1 октября 2026 года составили $5,9917 млрд.
«Сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках», - пояснили в Нацбанке Беларуси
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