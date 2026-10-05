Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь Вадим Ольшевский провел прямую телефонную линию, в ходе которой рассмотрел обращения жителей из различных регионов страны. Об этом сообщает в пресс-службе профильного ведомства.

Основная часть поступивших вопросов была посвящена практическому применению действующих строительных норм и правил. В частности, заявители интересовались нормативными требованиями к высоте и уровню светопрозрачности ограждений.

Помимо этого, участники прямой линии уделили внимание организации процессов непосредственно на площадках, включая обеспечение безопасности пешеходов и движения транспорта в прилегающих зонах. Наряду с этим белорусы подняли темы эффективной эксплуатации и содержания жилищного фонда, напрямую влияющие на качество жизни населения.

Все поступившие обращения приняты ведомством к рассмотрению в установленном законодательством порядке. Решение поднятых гражданами вопросов находится на жестком личном контроле руководителя министерства.