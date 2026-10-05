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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УПРОСТЯТ ВЫДАЧУ ДРЕВЕСИНЫ НАСЕЛЕНИЮ И УЖЕСТОЧАТ КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ УЧЕТОМ


10:16 05.10.2026

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов заслушал доклад министра лесного хозяйства Сергея Ульдиновича о работе лесохозяйственного комплекса страны, сообщает пресс-служба КГК.

В ходе встречи стороны детально разобрали как текущие проблемы отрасли, так и долгосрочные перспективы ее развития.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам, которые напрямую касаются простых граждан. В частности, речь зашла об упрощении процедуры отпуска древесины на корню для собственного потребления. Сейчас этот процесс состоит из множества этапов, что сильно усложняет людям практическую реализацию права на самозаготовку. Чтобы исправить ситуацию, ведомства намерены упростить выдачу разрешительных документов.

Параллельно с решением бытовых запросов населения Минлесхоз сосредоточится на защите лесного фонда, который в последние годы страдает от климатических изменений и непогоды. В связи с этим профильный министр доложил о принимаемых мерах по повышению устойчивости еловых насаждений, подверженных периодическому усыханию. Также лесохозяйственные организации активно ведут разработку ветровально-буреломных участков и поврежденных хвойных лесов.

Столь масштабные работы по ликвидации последствий стихии требуют наведения жесткого порядка с логистикой и складированием сырья. Чтобы исключить факты, когда заготовленная древесина бросается в неустановленных местах — на опушках леса, дорогах и сельскохозяйственных землях, в стране начнут создавать специально оборудованные лесосклады. Эта мера, на которой настаивал неоднократно выявлявший нарушения КГК, позволит обеспечить надлежащий учет и сохранность древесины.

В свою очередь, создание цивилизованных площадок для хранения позволит эффективнее распределять сырье внутри страны и закроет потребности перерабатывающего сектора. Говоря о перспективах отрасли на ближайшие годы, Василий Герасимов и Сергей Ульдинович затронули тему модернизации деревообрабатывающих производств. Обновление мощностей позволит вовлечь в оборот и переработать даже невостребованные сейчас объемы низкокачественных лесоматериалов.
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