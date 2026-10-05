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Экономика РБ


В МИНСКЕ ВОЗВОДЯТ НОВЫЙ КОРПУС ДЕТСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАНСИОНАТА «СОЛНЕЧНЫЙ»


09:48 05.10.2026

В Минске на Выготского,16 строится новый корпус детского социального пансионата «Солнечный».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», двухэтажное здание площадью 6,6 тыс. «квадратов» возводится на месте снесенных старых построек. Всего на объекте строятся сразу шесть зданий, соединенных между собой.

По информации стройтреста № 35 (генподрядчик — филиал СУ-201), объем кладочных работ на объекте очень большой. Задействованы четыре бригады каменщиков, две из них работают вахтами. На следующей неделе они завершают кладку наружных стен, в ноябре приступят к внутренним перегородкам.

Строители спешат закрыть тепловой контур до холодов. Инженерные сети уже заведены в здания, накрывается кровля, вставляются окна (осталось смонтировать их в двух блоках). Отопление планируется включать поэтапно: первыми тепло почувствуют спортзал и бассейн, куда на этой неделе заезжают на отделку штукатуры. Продолжаются работы по фасаду — его штукатурят, а будущей весной покрасят. Готовы фундаменты под ограждение пансионата, в этом месяце начнется монтаж бессерных блоков.

Новый корпус рассчитан на 120 ребят с особенностями развития. В комплексе — шесть функциональных блоков: от жилых, медицинского и учебно-реабилитационного до современного спортивно-водно-оздоровительного. Сдача объекта — в мае 2027 года.
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