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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОЦЕНИЛО ПРАКТИКУ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ


16:50 02.10.2026

Сегодня, 2 октября 2026 г., под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам применения электронной цифровой подписи, передает пресс-служба Минэкономики.

Мероприятие прошло в смешанном формате, объединив участников на очной площадке министерства и дистанционно в режиме ВКС. В обсуждении приняли участие представители Министерства по налогам и сборам, Национального центра электронных услуг, а также субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

Эксперты разъяснили изменения, внесенные в постановление Министерства по налогам и сборам от 29 февраля 2012 г. № 7 «О представлении электронных документов в налоговые органы».

Участники детально разобрали проблемные кейсы, возникающие у бизнеса при использовании ЭЦП. Отдельное внимание было уделено вопросам технического сопровождения работы с электронными документами: представители ведомств ответили на вопросы участников.

По итогам встречи зафиксированы предложения, которые профильные ведомства учтут при дальнейшем совершенствовании механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.
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