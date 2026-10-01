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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОЦЕНИЛО ПРАКТИКУ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
16:50 02.10.2026
Сегодня, 2 октября 2026 г., под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович состоялась рабочая встреча, посвященная вопросам применения электронной цифровой подписи, передает пресс-служба Минэкономики.
Мероприятие прошло в смешанном формате, объединив участников на очной площадке министерства и дистанционно в режиме ВКС. В обсуждении приняли участие представители Министерства по налогам и сборам, Национального центра электронных услуг, а также субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Эксперты разъяснили изменения, внесенные в постановление Министерства по налогам и сборам от 29 февраля 2012 г. № 7 «О представлении электронных документов в налоговые органы».
Участники детально разобрали проблемные кейсы, возникающие у бизнеса при использовании ЭЦП. Отдельное внимание было уделено вопросам технического сопровождения работы с электронными документами: представители ведомств ответили на вопросы участников.
По итогам встречи зафиксированы предложения, которые профильные ведомства учтут при дальнейшем совершенствовании механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.
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