Министерство антимонопольного регулирования и торговли за 9 месяцев 2026 года предотвратило проведение процедур государственных закупок с нарушением законодательства на сумму свыше 132,7 миллиона рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, за данный период проведено 24 проверки. Проверочными мероприятиями охвачено более 240 объектов, деятельность 8 из них приостанавливалась за нарушения законодательства.

Проведен мониторинг в более, чем 2,8 тыс. объектах, выдано 1 795 рекомендаций об устранении нарушений, направлено 553 предписания о запрете реализации продукции с истекшими сроками годности. К административной ответственности привлечено 490 лиц. Сумма штрафов составила более 125 тыс. рублей.

По всем сферам контроля МАРТ к ответственности привлечено 1 302 виновных лица, общая сумма штрафных санкций составила более 1 млн рублей.

В ведомстве рассказали, какие именно нарушения фиксировались чаще всего.

В ходе проверки Могилевского райпо нарушения установлены в 40 из 41 проверенного объекта. Наиболее массовыми стали несоблюдение обязательного ассортимента и ошибки в оформлении ценников (29 объектов), а также нарушения санитарных требований и условий хранения (21 объект).

Кроме того, в каждом втором магазине выявлена реализация просроченных товаров либо товаров без указания срока годности. Снято с реализации почти 100 наименований на сумму более 1,6 тыс рублей. Также выявлены факты нарушения законодательства о ценообразовании и установлено, что в результате отгрузки товаров в адрес бюджетных организаций по завышенным ценам областному и местным бюджетам причинен вред в размере более 1,2 тыс. рублей.

По результатам проверки к ответственности привлечено 3 должностных лица, 40 лицам вынесены предупреждения. Общая сумма штрафных санкций в отношении райпо составила около 2 тыс. рублей.

В ходе внеплановой проверки ЧТУП «Эмка трикотаж» (г. Гомель) установлены нарушения законодательства в сфере торговли, защиты прав потребителей, ценообразования, а также несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза.

В частности, предприятие реализовывало населению, а также поставляло в рамках госзакупок продукцию первого слоя (майки, трусы, женские сорочки и др.) без необходимых сертификатов соответствия. Объем поставок в государственные учреждения превысил 250 тыс. рублей. В результате юрлицо привлечено судом к ответственности – размер штрафа составил более 12 тыс. рублей.

В адрес более 50 госучреждений и местных органов власти МАРТ направлены письма о необходимости контроля за соответствием поставляемой продукции требованиям законодательства в области качества и безопасности.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в магазине ИП в г. Бресте, выявлено порядка 20 картриджей с жидкостью для электронных систем курения на сумму свыше 200 рублей, сроки годности которых истекли от 10 месяцев до полутора лет назад.