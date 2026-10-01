Начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Лях Сергей Иванович 3 октября 2026 года проведет прямую телефонную линию по теме «Механизмы поддержки научно-инновационной деятельности в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.