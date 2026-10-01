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Экономика РБ


МАЗ ПОСТАВИТ 247 АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ В НИКАРАГУА


14:28 02.10.2026

Минский автомобильный завод поставит 247 автомобилей скорой медицинской помощи производства «МАЗ-Купава» в Никарагуа. Соответствующий документ подписали сегодня министр-советник сопрезидентов по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович, передает пресс-служба предприятия.

Специально под требование заказчика новые АСМП класс «С» будут изготовлены на полноприводном шасси МАЗ.

Важно отметить, что сегодняшнее событие является продолжением плодотворного развития сотрудничества Беларуси и Никарагуа. Ранее МАЗ поставил 370 единиц грузовой и специальной техники, и она прекрасно зарекомендовала себя своим качеством и надежностью.

«Сейчас мы посмотрели достаточно широкую гамму автобусной техники. И, наверное, это серьезный задел на будущее. Это те поставки, которые мы будем включать в наши контракты. В наших договоренностях звучало слово «поставки постоянные». И поэтому мы будем стараться выполнить наши обязательства, которые будут содействовать развитию Никарагуа и развитию наших двусторонних взаимоотношений», - отметил Лауреано Ортега Мурильо, оценивая перспективы дальнейшего взаимодействия страны с Минским автомобильным заводом.
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