Беларусь предлагает три ключевых тренда технологического развития для многостороннего взаимодействия. Об этом 1 октября 2026 года заявил премьер-министр Александр Турчин на главной пленарной сессии "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство" во время выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщает пресс-служба Правительства.

"Первый тренд - переход к экосистемному сотрудничеству и цифровым платформам. Это трансформация, при которой компании объединяются для совместного создания ценностей, а не просто обмена ресурсами. В потребительском секторе мы видим это повсеместно: заходя в приложение такси, пользователь в один клик решает еще несколько сопутствующих задач. В промышленности "Индустрия 4.0" требует точно такого же экосистемного подхода, особенно где ключевую роль играют цифровые платформы, искусственный интеллект и общие данные. Например, создание общей совместной площадки по внедрению искусственного в машиностроении и станкостроении. Это позволит реализовать концепции "цифровой фабрики" и "промышленного Uber" для гибкого поиска партнеров и загрузки мощностей", - отметил Александр Турчин.

Второй тренд - сотрудничество прямых конкурентов. "На первый взгляд парадоксально, но конкуренты все чаще объединяются для решения общих задач, которые не под силу каждому по отдельности. Это касается совместных разработок, создания общей инфраструктуры или разработки технологических стандартов. При этом в дизайне, маркетинге и ценообразовании компании продолжают соперничать. Такая стратегия позволяет распределять риски и экономить ресурсы, сохраняя здоровую конкуренцию на конечных рынках. Примеров в мире уже много. Прежде всего в автомобилестроении, где конкурентами используются одни и те же платформы, двигатели, другие компоненты", - отметил Премьер-министр.

Белорусский МАЗ и российский КАМАЗ уже три года реализуют совместную программу по унификации компонентов. Похожий путь проходят производители сельхозтехники - белорусский "Гомсельмаш" и российский "Ростсельмаш", реализуется концепция взаимной поставки востребованных компонентов для сельскохозяйственной техники. За пять лет такого партнерства Беларусь поставила группе компаний "Ростсельмаш" компонентов и запчастей на сумму более 8 млрд российских рублей, и стороны планируют расширять производственную кооперацию.

Третий тренд - открытые инновации и кооперация вокруг сложных технологических задач. "Наряду с классическими закрытыми лабораториями необходимо привлекать внешние идеи - стартапы, исследовательские центры, малые предприятия. На межгосударственном уровне этот подход предполагает объединение усилий нескольких стран для реализации капиталоемких проектов, которые сложно и дорого осуществить в одиночку. Например, при финансовой поддержке в ЕАЭС с участием компаний из России, Беларуси и Армении в Твери запущен проект по производству компонентов для железнодорожной инфраструктуры и высокоскоростных поездов с общим бюджетом 2 млрд российских рублей", - обратил внимание Глава белорусского Правительства.

"БЕЛАЗ" и российская госкорпорация "Ростех" создали совместное предприятие для внедрения в российскую горнодобывающую отрасль комплексных решений на базе водородных и беспилотных карьерных самосвалов. Проект объединяет белорусские и российские цифровые разработки в сфере программного обеспечения и производственные компетенции машиностроения двух стран. Совместное предприятие будет обеспечивать поставку и интеграцию карьерной техники, создание инфраструктуры, адаптацию ИТ-решений, сервисное сопровождение и обучение, а также развитие технологий искусственного интеллекта, телеметрии и водородной энергетики.