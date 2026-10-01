|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАЗ И УФИМСКИЙ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ЗАВОД ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
11:37 02.10.2026
На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» АО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и ООО «ТРЭТ «МАЗ-УТТЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Telegram-канал Минпрома Беларуси.
Заключенный договор выводит многолетнее взаимодействие машиностроителей на новый этап и предусматривает долгосрочное развитие кооперации в сфере автомобилестроения. Стороны намерены развернуть выпуск современного пассажирского транспорта на территории производственной площадки в «Промышленно-логистическом парке «Платформа».
Основной задачей масштабного проекта станет создание высококонкурентной техники, востребованной на рынке. Для этого партнеры выстроят эффективную стратегию совместной деятельности, которая будет направлена на глубокую локализацию компонентов и конечного продукта в рамках Союзного государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.10.2026
Курсы в банках
на 02.10.2026
Конвертация в банках
на 02.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте