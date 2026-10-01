Экономика РБ

МАЗ И УФИМСКИЙ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ЗАВОД ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

11:37 02.10.2026 На выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» АО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» и ООО «ТРЭТ «МАЗ-УТТЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Telegram-канал Минпрома Беларуси. Заключенный договор выводит многолетнее взаимодействие машиностроителей на новый этап и предусматривает долгосрочное развитие кооперации в сфере автомобилестроения. Стороны намерены развернуть выпуск современного пассажирского транспорта на территории производственной площадки в «Промышленно-логистическом парке «Платформа». Основной задачей масштабного проекта станет создание высококонкурентной техники, востребованной на рынке. Для этого партнеры выстроят эффективную стратегию совместной деятельности, которая будет направлена на глубокую локализацию компонентов и конечного продукта в рамках Союзного государства.