Экономика РБ

В ГРАЖДАНСТВО БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ 297 ЧЕЛОВЕК

11:31 02.10.2026 Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств, в том числе из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле, здравоохранении и образовании. Одновременно Глава государства отклонил заявления о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления.