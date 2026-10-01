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Экономика РБ
В ГРАЖДАНСТВО БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ 297 ЧЕЛОВЕК
11:31 02.10.2026
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств, в том числе из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины.
Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, сфере услуг, торговле, здравоохранении и образовании.
Одновременно Глава государства отклонил заявления о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления.
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