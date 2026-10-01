В сентябре 2026 года рынок новых легковых автомобилей Беларуси перешел к коррекции после рекордного результата августа. Об этом сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».

По итогам месяца в стране было реализовано 9,7 тыс. новых автомобилей, что на 5% меньше, чем в августе. При этом в годовом выражении рынок сохраняет очень высокую динамику: по сравнению с сентябрем 2025 года рост составил 72%.

Сентябрьское снижение следует рассматривать как коррекцию после сильного августовского результата, а не как разворот рыночного тренда. Несмотря на снижение к предыдущему месяцу, объем продаж остается высоким и значительно превышает показатели сентября прошлого года.

Более выраженная коррекция наблюдалась в сегменте электромобилей. По итогам сентября продажи электрокаров составили 3,3 тыс. единиц, что более чем на 13% меньше, чем месяцем ранее.

С высокой вероятностью на динамику сегмента повлияло завершение действия квот на беспошлинный ввоз электромобилей.

Несмотря на снижение по итогам сентября, спрос на электромобили остается высоким. Этому по-прежнему способствуют действующие меры поддержки: освобождение от НДС при ввозе электромобилей возрастом до 5 лет; сниженный утилизационный сбор в размере 1 229,28 руб.

Для сравнения, при ввозе автомобилей возрастом до 3 лет с другими типами силовых установок — ДВС или гибрид — уплачиваются:

НДС 20%;

утилизационный сбор в зависимости от объема двигателя:

более 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см — 25 226,22 руб.

более 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см — 70 885,91 руб.

более 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см — 81 393,68 руб.

более 3500 куб. см — 103 649,0 руб.

Таким образом, даже после завершения беспошлинного ввоза электромобили сохраняют заметные экономические преимущества по сравнению с автомобилями с традиционными типами силовых установок.

BELGEE X50+ сохраняет лидерство на рынке

Лидером рынка в сентябре с большим отрывом вновь стала модель BELGEE X50+. По итогам месяца ее продажи составили почти 2 тыс. автомобилей.

Модель удерживает позицию самой продаваемой на белорусском рынке уже третий месяц подряд.

В сегменте электромобилей первое место по итогам сентября заняла модель GEELY EX2, продажи которой составили почти 1 тыс. единиц.

Это подтверждает, что, несмотря на сентябрьскую коррекцию, интерес покупателей к электротранспорту остается высоким.

Сентябрь показал умеренную коррекцию белорусского рынка новых легковых автомобилей после рекордного августа. При этом в годовом выражении рынок продолжает демонстрировать уверенный рост.