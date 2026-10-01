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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ПОЭТАПНО ВВОДИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
11:01 02.10.2026
Александр Лукашенко 1 октября подписал указ №345 "О вопросах государственного социального страхования". Об этом сообщает пресс-служба президента.
Документ направлен на то, чтобы упростить оформление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и перевести в цифровой формат их назначение.
Электронные листки нетрудоспособности будут внедряться поэтапно, и бумажные бланки пока сохраняются.
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