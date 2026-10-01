Завод «БЕЛДЖИ» в сентябре снова реализовал более 6400 автомобилей. Рекордными оказались продажи электромобилей и гибридов Geely и BELGEE – всего свыше 2350 автомобилей. Сразу четыре модели поставили личные рекорды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, продажи автомобилей белорусского производства на внутреннем рынке растут с начала года. Наибольший рост пришелся на июль и август, а сейчас продажи находятся на пике.

Лидирующие позиции в сентябре сохранил городской кроссовер BELGEE X50+. Месяц для него оказался рекордным – более 1890 реализованных автомобилей. Модель появилась в конце апреля, и за это время ее выбрали уже более 7000 покупателей. Рекорд поставил и среднеразмерный кроссовер X70. В сентябре на него пришлось более 500 покупок.

До рекордного уровня вырос спрос и на автомобили Geely. Так, в Беларуси было продано свыше 670 электромобилей Geely EX5 – больше, чем когда-либо. Geely EX2 приобрели более 1000 белорусов. Рекорд поставили и премиальные кроссоверы Geely Monjaro – более 170 автомобилей за месяц.

Белорусам приглянулась и последняя новинка – бюджетная версия кроссовера X50. В сентябре ее выбрали свыше 250 покупателей. Как ожидается, рост продолжится: с 1 октября на нее введена скидка в 3000 при покупке по программе «Трейд-ин».

«Автомобили белорусского производства пользуются огромным спросом в стране. Причем интерес растет ко всем моделям, а весенняя новинка – городской кроссовер BELGEE X50+ – удерживает статус лидера. При этом всё больше автовладельцев выбирают «зеленый транспорт»: в сентябре продажи электромобилей и гибридов Geely и BELGEE установили исторический рекорд. Это подчеркивает стремление белорусов к инновационным, комфортным, доступным и в то же время экологичным автомобилям. И этот тренд будет лишь усиливаться. Также, несмотря на рост цен на импортные электромобили, стоимость отечественных электрокаров остается неизменной», – поясняют в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Рост продаж на заводе объясняют широким модельным рядом, гибкой ценовой политикой и доступными финансовыми программами. Так, многие покупатели автомобилей BELGEE и Geely привлекают льготные кредиты от 0,01% на срок до 10 лет с авансом от 10%. Чтобы поддержать рынок, акции на весь модельный ряд BELGEE и Geely продлили до конца октября.

На заводе под Борисовом планируют расширять и углублять производство. На территории СЗАО «БЕЛДЖИ» строится цех штамповки площадью более 5000 «квадратов». На нем будут выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали.