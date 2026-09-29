Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2027 ГОД

12:27 30.09.2026 Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ №343, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год, сообщает пресс-служба презижента. Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики. Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, - содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности. Указом установлены следующие параметры: прирост потребительских цен - не более 6%; международные резервные активы - не менее $12,8 млрд (важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости); доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы); прирост объема инвестиционного финансирования - не менее 13% (для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования).