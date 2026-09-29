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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2027 ГОД
12:27 30.09.2026
Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ №343, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год, сообщает пресс-служба презижента.
Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики.
Перечень показателей соответствует требованиям, предъявляемым к работе Национального банка и банковской системы в целом, - содействие экономическому росту наряду с поддержанием ценовой и финансовой стабильности.
Указом установлены следующие параметры:
прирост потребительских цен - не более 6%;
международные резервные активы - не менее $12,8 млрд (важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости);
доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10% (удержание такого уровня обеспечит стабильность всей банковской системы);
прирост объема инвестиционного финансирования - не менее 13% (для обеспечения поддержки инвестиционного кредитования).
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