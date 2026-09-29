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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ВАЖНЕЙШИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2027 ГОД
12:02 30.09.2026
Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ №342, которым утверждены важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития на 2027 год, сообщает пресс-служба президента.
Документ принят в целях обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны.
Рост валового внутреннего продукта определяется на уровне 101,9% к уровню 2026 года.
Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%, что в свою очередь позволит обеспечить рост в производственном секторе экономики.
Увеличению экспортных продаж товаров и услуг на 2,9% будет способствовать широкая география внешнеторговых контактов и расширение сотрудничества с опорными точками в КНР и странах дальней дуги, в Российской Федерации и СНГ.
Успешная реализация инвестиционных, производственных и экспортных планов позволит обеспечить прирост реальных располагаемых денежных доходов населения на 3%.
Для Национального банка и Правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6%.
В целях достижения обозначенных ориентиров Правительству поручается в двухмесячный срок утвердить план социально-экономического развития на 2027 год.
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