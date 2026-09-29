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Экономика РБ


МИНЭНЕРГО: ЗА 25 ЛЕТ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО ОКОЛО 47 ТЫС. КМ ГАЗОПРОВОДОВ


11:54 30.09.2026

Беларуси за 25 лет построено около 47 тыс. км газопроводов. Об этом заявил министр энергетики Денис Мороз во время встречи с трудовым коллективом Хотимского района газоснабжения филиала ПУ «Климовичигаз» РУП «Могилевоблгаз», сообщает пресс-служба энергетического ведомства.

По его словам, за этот период газифицировано порядка 2,5 тыс. населенных пунктов, включая 550 агрогородков, а уровень газификации страны достиг около 85%.

В разговоре с работниками министр подчеркнул, что сильная энергетика начинается с надежной работы на местах. Для отрасли единство страны имеет вполне практическое измерение — это надежные электрические и газовые сети, безопасность энергоснабжения и современные условия для жизни людей независимо от размера населенного пункта. Особая роль в этой системе отводится районным подразделениям газоснабжения, которые непосредственно работают с потребителями и отвечают за безопасную эксплуатацию газовой инфраструктуры.

Говоря о дальнейшем развитии, Денис Мороз обозначил задачи по модернизации электросетей, развитию атомной энергетики, электроотопления, электротранспорта и использованию местных видов топлива. В новой пятилетке планируется модернизировать 18,5 тыс. км электрических сетей — инфраструктура должна соответствовать растущим потребностям населения и экономики.

Завершилась встреча открытым разговором с коллективом: министр ответил на вопросы работников и обсудил с ними актуальные задачи отрасли.
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