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Экономика РБ


ИННОВАЦИИ И КООПЕРАЦИЯ: II ВЫСТАВКА «ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ» ОТКРЫЛА ДВЕРИ В МИНСКЕ


11:06 30.09.2026

II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» развернулась на полях Минского международного выставочного центра BELEXPO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организатора, в выставке принимают участие более 160 белорусских предприятий и организаций. Общая площадь экспозиции Беларуси внутри павильона порядка 6000 м2. Уличная экспозиция занимает свыше 3000 м2.

Предприятия системы Министерства промышленности занимают порядка половины заявленной площади белорусской экспозиции в павильоне и почти всю площадь на открытой площадке. Среди участников — МАЗ, БЕЛАЗ, БАТЭ, ИНТЕГРАЛ, ГОРИЗОНТ, Минский моторный завод, БМЗ, БКМ, ЦНИИТУ, МТЗ, Могилевлифтмаш, Гомсельмаш, БЕЛДЖИ, Белорусская станкостроительная компания, АТЛАНТ, АМКОДОР, ПЛАНАР, Минский часовой завод, Бобруйскагромаш, ОЛЬСА, «ММЗ имени С.И. Вавилова» — управляющая компания холдинга «БелОМО», УП «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО.

В белорусском павильоне МАЗ представит натурный образец газового шасси 630223. Это универсальная модернизированная платформа для спецтехники. БЕЛАЗ продемонстрирует центральный инновационный экспонат: интерактивное рабочее место оператора с системой дистанционного управления. Для посетителей будут представлены разработки в сфере цифровизации, беспилотных технологий и безопасности горных работ.

МТЗ продемонстрирует энергоемкий трактор БЕЛАРУС 5425 (542 л.с.), второй в мире по мощности в классической компоновке. Могилевлифтмаш на своей экспозиции покажет образец кабины лифта, интерьер которой оформлен в честь Года белорусской женщины. Кабина выполнена с пониженным уровнем шума (55 дБ). Также БЕЛДЖИ демонстрирует обновленный кроссовер BELGEE X50+ с новым четырехцилиндровым турбированным двигателем мощностью 174 л.с.

Выставка работает: 30 сентября — 10:00–17:00, 1 октября — 10:00–14:00, 2 октября — 10:00–16:00.

Адрес: г. Минск, ул. Павлины Медёлки, 24.
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