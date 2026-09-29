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Экономика РБ
В МИНСКЕ ДОСРОЧНО ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ
10:49 30.09.2026
Строительное предприятие МАПИД выходит на финальную стадию возведения общежития квартирного типа для медицинских работников на улице Выготского. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой»
Новый объект состоит из двух десятиэтажных корпусов, которые соединены между собой отапливаемой переходной галереей. Комплекс рассчитан на 1201 проживающего и включает в себя 375 комфортабельных жилых ячеек. В комнатах уже полностью выполнена чистовая отделка, а в настоящее время специалисты приступают к их внутреннему обустройству. На объект уже завезли первую партию крупной бытовой техники, включая стиральные машины, а вслед за ними начнется сборка и расстановка мебели.
Параллельно с обустройством интерьеров строители завершают и работы на прилегающей территории. Строительный городок уже покидает площадку, пока рабочие наносят финальные штрихи: красят элементы конструкций, собирают крытые велобоксы и монтируют спортивные тренажеры. Для семей с детьми здесь предусмотрены две современные игровые площадки, на которых уже установлено игровое оборудование — осталось лишь уложить безопасное резиновое покрытие.
Помимо зон отдыха, застройщик уделил особое внимание инфраструктуре и благоустройству. Вокруг корпусов вымощены удобные тротуарные дорожки, засеяны зеленые газоны, а для автовладельцев обустроена вместительная парковка на 171 машино-место. Яркие фасады зданий удачно вписались в местный ландшафт, а само общежитие расположилось в живописном и спокойном районе города. Ожидается, что уже в ближайшее время новый социальный объект будет полностью готов к заселению и примет первых жильцов.
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