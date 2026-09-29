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Экономика РБ
ПРОДЛИТЬ ВЫПЛАТУ ПЕНСИИ НА КАРТУ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ СОЦЗАЩИТЫ
10:22 30.09.2026
На государственном Портале социальной защиты появился новый электронный сервис для пенсионеров. Теперь получатели выплат могут дистанционно продлить заявление на получение денег через банк.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, система открывает доступ к этой услуге в личном кабинете за три месяца до окончания срока действия текущего заявления. Заполненный документ автоматически уходит в управление по труду, занятости и социальной защите, где специалисты продлевают перечисления на банковскую карту еще на три года. Воспользоваться новой функцией могут граждане, у которых открыт действующий базовый счет.
Помимо упрощения пенсионных процедур, обновленный Портал социальной защиты предлагает пользователям и другие дистанционные услуги. Например, на сайте открыта онлайн-запись на прием. Граждане могут самостоятельно выбрать удобное время для визита к специалистам ТЦСОН, ФСЗН или Департамента государственной инспекции труда.
Через личный кабинет на платформе можно оперативно решать и повседневные бытовые вопросы. Портал позволяет заказать услуги социального работника, сиделки или няни от местного ТЦСОН. Примечательно, что оформить такой уход можно не только для себя, но и для родственников или нуждающихся в помощи соседей.
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