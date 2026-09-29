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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ С УЧАСТИЕМ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
09:38 30.09.2026
Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября 2026 г. №491 "Об оказании социальных услуг коммерческими организациями" подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документ подготовлен с целью формирования условий для развития рынка социальных услуг, привлечения частных социальных пансионатов к их оказанию в рамках государственного социального заказа, а также создания дополнительных источников удовлетворения имеющегося спроса населения на данный вид социального обслуживания.
Постановлением предусматривается:
установление условия участия коммерческих организаций в государственном социальном заказе в области социального обслуживания;
закрепление категорий граждан, в отношении которых осуществляются государственные закупки социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания - одинокие пожилые граждане и одинокие инвалиды I и II группы (при их согласии);
определение верхней границы стоимости закупаемых у коммерческих организаций социальных услуг - не выше размера тарифа на социальные услуги в сутки, утверждаемого решениями облисполкомов и Минского горисполкома.
Постановлением также дается право местным органам власти предоставлять частным социальным пансионатам, участвующим в государственном социальном заказе, следующие преференции:
снижение арендной платы на недвижимое имущество, используемое для оказания социальных услуг;
приоритетное приобретение находящегося в коммунальной собственности неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества без проведения торгов.
Кроме того, для всех коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания, предусматривается:
финансовая поддержка посредством специального кредитного продукта для инициатив, имеющих социальную значимость, при соблюдении установленных требований;
содействие со стороны органов по труду, занятости и социальной защите в направлении работников коммерческих организаций на обучение навыкам ухода, требованиям к содержанию и качеству социальных услуг.
Дополнительно урегулирован вопрос оказания медицинской помощи получателям социальных услуг в коммерческих организациях - в государственных организациях здравоохранения по месту их пребывания за счет средств местного бюджета.
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