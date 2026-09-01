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Экономика РБ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАССМОТРЕЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
16:51 29.09.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении.
Как сообщает пресс-служба Правительства, на решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы "Искусственный интеллект" государственной программы "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы. На сегодняшнем совещании рассмотрены различные аспекты реализации данного мероприятия.
"В мире много говорят об искусственном интеллекте. Сегодня мы попытаемся, скажем так, в первом приближении посмотреть практическую пользу от внедрения искусственного интеллекта в некоторые области наших массивов данных. И, собственно говоря, я пригласил такой широкий круг наших министров, потому что как раз в этих министерствах есть где приложиться к искусственному интеллекту. Думаю, что в ходе нашей дискуссии мы более подробно обсудим дальнейшие пути и механизмы реализации проектов", - сказал Александр Турчин.
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