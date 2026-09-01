Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел совещание по вопросам использования технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственном управлении.

Как сообщает пресс-служба Правительства, на решение этой задачи направлено мероприятие по созданию государственной цифровой платформы "Искусственный интеллект" государственной программы "Цифровая Беларусь" на 2026-2030 годы. На сегодняшнем совещании рассмотрены различные аспекты реализации данного мероприятия.

"В мире много говорят об искусственном интеллекте. Сегодня мы попытаемся, скажем так, в первом приближении посмотреть практическую пользу от внедрения искусственного интеллекта в некоторые области наших массивов данных. И, собственно говоря, я пригласил такой широкий круг наших министров, потому что как раз в этих министерствах есть где приложиться к искусственному интеллекту. Думаю, что в ходе нашей дискуссии мы более подробно обсудим дальнейшие пути и механизмы реализации проектов", - сказал Александр Турчин.