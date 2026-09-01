В январе-августе 2026г. организациями всех форм собственности Витебской области построено 1,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено эксплуатацию 193,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 21,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 11,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 12,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 64,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,2% от общего ввода по области.