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Экономика РБ
В КРИЧЕВЕ ВОДОКАНАЛ ЗАВЫСИЛ СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ В 6 РАЗ
14:39 29.09.2026
Жительница Кричева не согласилась со стоимостью работ по подключению своего дома к центральному водопроводу и обратилась в Комитет госконтроля, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе рассмотрения Комитетом госконтроля Могилевской области обращения женщины было установлено, что специалисты водоканала необоснованно увеличили свои затраты, применив завышенные и несоответствующие фактически выполненным работам нормы и расценки.
Из-за «ошибки» в расчетах к оплате заявительнице были предъявлены работы, на выполнение которых потребовалось бы более 5 часов, хотя фактически процесс подключения занял чуть более часа.
После проведенного пересчета сумма, подлежащая оплате, снизилась почти на 250 рублей (с 301 рубля до 54 рублей).
Виновное должностное лицо местного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства привлечено к дисциплинарной ответственности.
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