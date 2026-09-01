ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В КРИЧЕВЕ ВОДОКАНАЛ ЗАВЫСИЛ СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДЕ В 6 РАЗ


14:39 29.09.2026

Жительница Кричева не согласилась со стоимостью работ по подключению своего дома к центральному водопроводу и обратилась в Комитет госконтроля, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе рассмотрения Комитетом госконтроля Могилевской области обращения женщины было установлено, что специалисты водоканала необоснованно увеличили свои затраты, применив завышенные и несоответствующие фактически выполненным работам нормы и расценки.

Из-за «ошибки» в расчетах к оплате заявительнице были предъявлены работы, на выполнение которых потребовалось бы более 5 часов, хотя фактически процесс подключения занял чуть более часа.

После проведенного пересчета сумма, подлежащая оплате, снизилась почти на 250 рублей (с 301 рубля до 54 рублей).

Виновное должностное лицо местного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства привлечено к дисциплинарной ответственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2026
валюта курс
EUR 3.4323
USD 3.0285
RUB 3.5882
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4328 -0.0076
USD 3.0285 +0.0028
RUB 3.5882 -0.0009
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4250 3.4390
USD 3.0110 3.0190
RUB 3.4100 3.5600
подробнее

Конвертация в банках
на 29.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1350 1.1420
EUR/RUB 96.4000 100.6500
USD/RUB 84.6000 88.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте