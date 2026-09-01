Mark Formelle выпустил Studio. В новой коллекции бренд попытался перевести тактильность на язык моды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, дизайнеры вдохновлялись природными материалами и атмосферой осени: кора деревьев, вино, вереск, дымка. Отсюда – плотная вязка, глубина оттенков и желание укутаться.

Особое внимание в капсуле уделили составу и посадке, при выпуске одежды используются высококачественные материалы. Часть моделей выполнена из смесового эластичного трикотажа для повседневных расслабленных городских аутфитов.

Другая часть – джемперы из 100% шерсти для самых холодных дней. В них используется премиальное шерстяное волокно, которое отлично согревает, но при этом дышит из-за естественной терморегуляции шерсти.

Женская линейка представлена уютными моделями из трикотажа с добавлением шерсти, а мужская – джемперами и кардиганами. Дизайнеры предлагают надевать изделия поверх хлопковых рубашек, топов, а также повязывать кардиганы и свитеры друг на друга.

«Мы хотели создать не просто теплые свитеры, а одежду, к которой хочется прикасаться. В „Studio“ есть мягкие джемперы на каждый день и плотные шерстяные – для настоящих холодов. Одежда из новой линейки удачно сочетается с другими моделями из наших коллекций», – отмечают в Mark Formelle.

Дополнить образы можно и другими сезонными новинками Mark Formelle. В коллекции «Уютная осень» представлены юбки, платья, а также брюки для мужчин и женщин. Модели созданы из семи разных материалов: мягкой рибаны, согревающего трикотажа, классического поплина, благородной замши, инновационного селаника, фактурного вельвета и изящного текстиля с кружевом.

Коллекция Studio уже поступила в продажу в фирменные магазины Mark Formelle по всей Беларуси. Цены на мужские джемперы – от 89,99 рубля, а на женские – от 99,99. Их также можно заказать онлайн с доставкой на дом или бесплатным самовывозом.