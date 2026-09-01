Сервис по поиску работы и персонала rabota.by провел ребрендинг и представил обновлённый фирменный стиль.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сервиса, новый логотип и оформление будут постепенно появляться во всех каналах. Изменения коснулись только визуального оформления — функционал платформы и все привычные инструменты для пользователей остаются прежними.

За 16 лет работы сервис вырос из сайта для размещения вакансий и резюме в платформу с цифровыми инструментами и новыми возможностями для соискателей и работодателей. География присутствия расширилась с 29 до 218 населённых пунктов Беларуси. Сегодня сервис выбрали более 100 000 работодателей — это примерно в восемь раз больше зарегистрированных, чем в первый год работы. Новый фирменный стиль отражает эти изменения — современный и лучше адаптированный к цифровой среде.

«rabota.by стал больше, чем сайт с вакансиями и резюме: сегодня это сервис с цифровыми инструментами, аналитикой рынка труда и профессиональными инициативами для соискателей и работодателей. Всё это время мы вместе с рынком развиваем культуру найма и стремимся делать поиск работы и подбор сотрудников понятнее и прозрачнее для людей и компаний. Но рынок труда меняется, и вместе с ним меняется то, как сервисы должны говорить с пользователями, какие эмоции вызывать. Наш новый визуальный стиль соответствует современной цифровой культуре и поддерживает имидж технологичного бренда», — отмечает директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова.

Сервис сохраняет фокус на людях, остаётся понятным партнёром для соискателей и работодателей и делает акцент на более открытой коммуникации с пользователями, сохраняя экспертизу на рынке труда.

«Наша задача была расширить восприятие бренда: от базы вакансий и резюме — к технологичному продукту, в котором есть и функциональность, и эмоция. В новой айдентике появился небесно-голубой — цвет перспективы и возможностей. Форма мягкого красного квадрата трансформировалась в знакомый баббл — диалоговое окно, часто встречающееся в мессенджерах. Это метафора связи нанимателя и соискателя как основной функции сервиса. Ключевой графический элемент бренда — сочетание мягких квадратов, создающих эффект исходящей от центра волны. А внутри главный герой — человек», — поясняет руководитель отдела маркетинга rabota.by Юлия Шпак.

Обновленные фирменные элементы, шрифт и цвета сохраняют преемственность, но помогают rabota.by быть ближе, отражая миссию компании: позволить взглянуть на поиск работы и персонала через возможности, а не волнение и предубеждения.