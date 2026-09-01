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Экономика РБ


ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПРЕВЫСИЛ 19 МЛРД РУБЛЕЙ


13:04 29.09.2026

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - августе 2026 года в текущих ценах составил 19 037,3 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,3% к уровню января – августа 2025 г.
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