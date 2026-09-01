Экономика РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ПРЕВЫСИЛ 19 МЛРД РУБЛЕЙ

13:04 29.09.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области в январе - августе 2026 года в текущих ценах составил 19 037,3 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,3% к уровню января – августа 2025 г.