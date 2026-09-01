Руководители промпредприятий Беларуси ожидают увеличения объемов производства и прибыли. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурного опроса, проведенного НИЭИ Минэкономики в сентябре текущего года.

Согласно исследованию 68 % руководителей сообщают о повышении либо сохранении объемов выпуска, 73 % респондентов отмечают рост либо стабильную динамику спроса.

Уровень загрузки производственных мощностей в среднем по промышленности составляет 69 %. Средний период обеспеченности заказами остался на уровне 2,9 месяца.

Порядка 35% участников исследования отметили тренд на сокращение складских запасов.

Большинство опрошенных (73 %) отмечают сохранение численности занятых на предприятиях, 13 % – ее увеличение.

Прогнозная оценка инвестиционной активности остается положительной. Ее рост в ближайшие три месяца планируют 20 % руководителей, 70 % – сохранение текущей динамики. Среди направлений использования капитала лидируют обновление (76 %) и расширение (33 %) производственных мощностей. В ресурсосбережение и снижение трудовых издержек инвестировали 20 % и 16 % компаний соответственно.

В краткосрочной перспективе почти половина топ-менеджеров полагает, что текущий уровень спроса сохранится, треть опрошенных прогнозируют его рост. Сохранение объемов промышленного производства планируют 46 % респондентов, увеличение выпуска продукции – 36 % руководителей компаний, 34% – рост прибыли.