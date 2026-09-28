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Экономика РБ


ГРОДНО СОХРАНЯЕТ ВТОРОЕ МЕСТО ПО СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ СРЕДИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ


11:51 29.09.2026

Гродно уверенно удерживает вторую строчку среди областных центров страны по стоимости квадратного метра, уступая лишь Бресту. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Масштаб городов региона напрямую определяет характер их застройки. Так, в самом Гродно и крупнейшем районном центре области — Лиде — явно преобладают многоквартирные дома, которые составляют более 70% всего жилого фонда. Высокие темпы строительства подтверждаются статистикой: с 2022 года в областном центре ввели в эксплуатацию 97 новых домов, а в Лиде — 32.

Совершенно иная ситуация наблюдается в Скиделе, который выступает в роли города-спутника Гродно. Здесь доминирует частный сектор, занимающий 55% рынка, в то время как доля многоквартирного жилья составляет лишь 43%. Объемы жилищного строительства в спутнике пока остаются скромными — с 2022 года здесь был сдан всего один многоквартирный дом.

Такой контраст застройки напрямую формирует структуру покупательского спроса. Если в Лиде и Скиделе основой вторичного рынка остаются здания 1970–1990-х годов (на них приходится около 40% фонда и почти половина всех сделок), то в Гродно покупатели голосуют рублем за современный комфорт. В областном центре примерно половина сделок заключается на объекты, построенные после 2010 года.

Различия в спросе и типах жилья отражаются и на стоимости квадратного метра во II квартале 2026 года. В Гродно средняя цена квадрата достигла 3 110 белорусских рублей (около 1 110 долларов США), в Лиде она составляет 2 315 рублей (приблизительно 765 долларов США), а в Скиделе удерживается на уровне 1 350 рублей (около 475 долларов США). При этом покупательские предпочтения в этих городах во многом схожи: наибольший интерес вызывают двухкомнатные квартиры, а в Гродно и Скиделе трехкомнатное жилье пользуется даже большей популярностью, чем однокомнатное.
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