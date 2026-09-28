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Экономика РБ
БУТБ ПОМОЖЕТ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВНОГО КОРОЛЕВА ВЫЙТИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
11:08 29.09.2026
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова предоставить производственным предприятиям городского округа Королев весь комплекс инструментов по работе на внешних рынках и в первую очередь в Беларуси.
С таким предложением выступил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук во время встречи с деловыми кругами этого крупного наукограда, расположенного в Московской области России, передает пресс-служба биржевой плащадки.
Мероприятие, собравшее представителей 20 экспортно ориентированных предприятий округа, состоялось по инициативе главы Королева — Игоря Трифонова при содействии президента королевской торгово-промышленной палаты Людмилы Козловой.
Рассказывая о возможностях и преимуществах БУТБ, Ярослав Ковальчук сосредоточил внимание на широкой географии участников торгов, которая охватывает свыше 40 тысяч компаний из 85 стран мира.
«Хочу подчеркнуть, что аккредитация на нашей электронной платформе — это, по сути, ключ доступа не только к 31 тысяче белорусских предприятий из разных секторов экономики, но и к зарубежным компаниям, число которых на сегодняшний день приблизилось к 10 тысячам», — заявил начальник управления ВЭД БУТБ.
По итогам презентации белорусской биржевой площадки интерес к участию в торгах проявили ряд королевских предприятий, выпускающих продукцию промышленного и потребительского назначения, которая может быть востребована в Беларуси и в третьих странах.
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