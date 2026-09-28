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Экономика РБ
НА ОЗАА ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ» ВНЕДРИЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
11:04 29.09.2026
На Осиповичском заводе автомобильных агрегатов холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» продолжается модернизация производства.
Как сообщает пресс-служба Минского автозавода со ссылкой на ОЗАА, специалистами завершены пусконаладочные работы и обучение персонала по эксплуатации нового высокоточного оборудования — металлографического комплекса, поступившего в центральную заводскую лабораторию. Новое оборудование предназначено для контроля качества алюминиевых отливок, а также деталей из стали и чугуна, изделий после термической обработки. Комплекс позволит подготавливать образцы и проводить необходимые лабораторные исследования в рамках единого замкнутого технологического цикла.
В рамках обучения специалисты ЦЗЛ ОЗАА освоили правила эксплуатации новой техники, его технического обслуживания, диагностики возможных неисправностей и способы их устранения.
В цехе алюминиевого литья осиповичского предприятия также осваивают работу на мобильной координатно-измерительной машине. Измерительная рука служит для выполнения точных измерений непосредственно в условиях производства. С помощью данной машины специалисты смогут контролировать геометрические размеры крупногабаритных деталей сложной пространственной формы, а также определять отклонения формы и взаимного расположения поверхностей. Мобильность и функциональность техники позволит повысить оперативность контроля, своевременно выявлять возможные отклонения и обеспечить дополнительный уровень качества выпускаемой продукции.
В настоящее время сотрудники изучают возможности мобильной координатно-измерительной машины, отрабатывают практические навыки ее применения и знакомятся с правилами эксплуатации и технического обслуживания.
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