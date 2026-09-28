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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПОСЛА БЕЛАРУСИ В АВСТРИИ


09:57 29.09.2026

Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ № 338, которым освободил Андрея Дапкюнаса от должности посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает пресс-служба президента, решение принято в связи с выходом дипломата в отставку.
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