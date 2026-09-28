В Парке высоких технологий (ПВТ) зарегистрированы два резидента в статусе криптобанков. Такое решение принято по итогам заседания Наблюдательного совета ПВТ, которое прошло в Правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина, сообщает пресс-служба Совмина.

На заседании Наблюдательного совета рассмотрены вопросы дальнейшего развития белорусского криптосектора.

"Более полугода велась активная нормотворческая работа в целях реализации указа Главы государства по вопросам деятельности криптобанков, который вступил в силу в июле текущего года. Был принят целый ряд постановлений Правительства, правовых актов Национального банка и Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Реализованы необходимые организационные меры для претворения в жизнь идей, заложенных в указе Главы государства. И сегодня результатом всей проделанной работы стали подготовленные решения о регистрации в Парке двух первых в отечественной истории криптобанков", - отметил премьер-министр.