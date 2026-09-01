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Экономика РБ


ОПЕРАТОРА А1 ОШТРАФОВАЛИ ПОЧТИ НА 110 МЛН. РУБЛЕЙ ПО ИСКУ МАРТ


14:25 28.09.2026

Оператора А1 оштрафовали почти на 110 миллионов рублей по иску Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Соответствующее постановление вынес Экономический суд Минска по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ранее было установлено, что предприятие нарушило закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Поводом для разбирательства стало закрытие в июне 2025 года архивных тарифных планов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0». Пользователей этих планов принудительно перевели на действующий тариф «Драйв Анлим», стоимость которого была выше.

Суд согласился с доводами регулятора и назначил компании штраф в размере 109,7 млн рублей, а должностному лицу — 2 250 рублей. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
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