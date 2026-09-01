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Экономика РБ
ПОЛЬСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПЫТАЛСЯ СЭКОНОМИТЬ BR90 ТЫС. НА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ ПРИ ВВОЗЕ ЗАПЧАСТЕЙ
14:02 28.09.2026
Польский перевозчик попытался сэкономить около 90 тысяч белорусских рублей на таможенных платежах, спрятав партию автозапчастей среди законно ввозимого груза. Нарушение выявили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи», куда прибыл для оформления грузовик DAF.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в товаросопроводительных документах значилось, что в транспортном средстве ввозятся промышленная и бытовая химия.
А при таможенном досмотре установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке находятся еще 250 единиц автомобильных запчастей стоимостью 385 тыс. белорусских рублей.
Брестской таможней в отношении перевозчика начат административный процесс в соответствии со ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.
Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей также придется возместить.
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