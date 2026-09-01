Польский перевозчик попытался сэкономить около 90 тысяч белорусских рублей на таможенных платежах, спрятав партию автозапчастей среди законно ввозимого груза. Нарушение выявили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи», куда прибыл для оформления грузовик DAF.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, в товаросопроводительных документах значилось, что в транспортном средстве ввозятся промышленная и бытовая химия.

А при таможенном досмотре установлено, что, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке находятся еще 250 единиц автомобильных запчастей стоимостью 385 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней в отношении перевозчика начат административный процесс в соответствии со ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

Ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей также придется возместить.