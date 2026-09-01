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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЙ ТУРИЗМ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ И ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ НАЦИОНАЛЬНОГО АГРЕГАТОРА


13:12 28.09.2026

В рамках Всемирного дня туризма, темой которого в этом году стало внедрение искусственного интеллекта, Центр цифрового развития как профильный «офис цифровизации» Национального агентства по туризму определил стратегические приоритеты отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, в центре внимания — создание современной технологичной среды для путешественников, которая предусмотрена государственной программой «Туризм».

Главным инструментом масштабной трансформации станет платформа «Умный город», полномасштабный запуск которой запланирован на начало 2027 года. Проект призван объединить интересы туристов, бизнеса и государства в единой экосистеме. В планах разработчиков — запуск «единого цифрового окна», где пользователи смогут найти туристические объекты, интерактивные карты, актуальные события и сопутствующие сервисы на одной площадке.

Помимо этого, цифровая платформа предложит путешественникам персональные и групповые «умные маршруты», дополненные мультимедийным контентом, фотографиями и аудиогидами. Оценить достопримечательности еще до начала поездки помогут виртуальные туры и 3D-выставки. Одновременно с этим система будет собирать актуальную аналитику, предоставляя государству и бизнесу точные данные для дальнейшего развития и управления всей туристической отраслью страны.
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